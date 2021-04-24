Смотрите в этом выпуске: в Волгограде воздали почести героям, отдавшим жизни в Сталинградской битве; по указу Владимира Путина будут введены ответные меры к посольствам недружественных к России стран; Александр Лукашенко о деталях раскрытого заговора с целью его убийства; россияне летят домой от COVID-волны; спасенные от ареста шедевры выставлены в Музее русского импрессионизма; в Петергофе открыли летний сезон и запустили Большой каскад.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (24 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.