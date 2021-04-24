Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 24.04.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 24.04.2021
24.04.2021 23.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 18.04.2021 17.04.2021 16.04.2021 15.04.2021
Еще

Время в 21:00 (24 Апреля 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 25 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: в Волгограде воздали почести героям, отдавшим жизни в Сталинградской битве; по указу Владимира Путина будут введены ответные меры к посольствам недружественных к России стран; Александр Лукашенко о деталях раскрытого заговора с целью его убийства; россияне летят домой от COVID-волны; спасенные от ареста шедевры выставлены в Музее русского импрессионизма; в Петергофе открыли летний сезон и запустили Большой каскад.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (24 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу