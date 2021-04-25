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Дождь. Байден признал геноцид армян. Почему США шли к этому так долго и как может ответить Эрдоган 25.04.2021

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Телеканал Дождь 25.04.2021. Байден признал геноцид армян. Почему США шли к этому так долго и как может ответить Эрдоган
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Телеканал Дождь - Байден признал геноцид армян. Почему США шли к этому так долго и как может ответить Эрдоган (25 Апреля 2021)

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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Президент США Джо Байден признал на государственном уровне геноцид армян 1915 года в Османской империи. Накануне Байден сообщил о своем намерении президенту Турции Реджепу Эрдогану в ходе телефонных переговоров. Обещание признать данные события геноцидом Байден давал и в ходе избирательной кампании.

 

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