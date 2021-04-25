«Попытка остаться после смерти»: что означает декрет Лукашенко о передаче власти в случае убийства

Президент США Джо Байден признал на государственном уровне геноцид армян 1915 года в Османской империи. Накануне Байден сообщил о своем намерении президенту Турции Реджепу Эрдогану в ходе телефонных переговоров. Обещание признать данные события геноцидом Байден давал и в ходе избирательной кампании.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Байден признал геноцид армян. Почему США шли к этому так долго и как может ответить Эрдоган (25 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.