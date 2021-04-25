Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Госпереворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко 25.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 25.04.2021. Госпереворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко
25.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 19.04.2021
Еще

Николай Стариков - Госпереворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко (25 Апреля 2021)

41 просмотр
4
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 25 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о неудавшейся попытке госпереворота в Белоруссии и сорвавшемся покушении на белорусского президента Лукашенко.

 

-  Кто стоит за покушением на Лукашенко?
-  Кому выгоден госпереворот в Белоруссии?
-  Кто и как может отключить электроснабжение  во всей Белоруссии?

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Госпереворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко (25 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу