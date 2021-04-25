Ультиматум Чехии, как Петров и Боширов отдохнули в Праге

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о неудавшейся попытке госпереворота в Белоруссии и сорвавшемся покушении на белорусского президента Лукашенко.

- Кто стоит за покушением на Лукашенко?

- Кому выгоден госпереворот в Белоруссии?

- Кто и как может отключить электроснабжение во всей Белоруссии?

Смотрите онлайн Николай Стариков Госпереворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко (25 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.