Николай Стариков - Госпереворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко (25 Апреля 2021)
Опубликовано: 25 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о неудавшейся попытке госпереворота в Белоруссии и сорвавшемся покушении на белорусского президента Лукашенко.
- Кто стоит за покушением на Лукашенко?
- Кому выгоден госпереворот в Белоруссии?
- Кто и как может отключить электроснабжение во всей Белоруссии?
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