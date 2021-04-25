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Политическая Россия. Лукашенко благодарен России за спасение, но дверь на Запад не закрывает. Ростислав Ищенко 25.04.2021

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Политическая Россия 25.04.2021. Лукашенко благодарен России за спасение, но дверь на Запад не закрывает. Ростислав Ищенко
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Политическая Россия - Лукашенко благодарен России за спасение, но дверь на Запад не закрывает. Ростислав Ищенко (25 Апреля 2021)

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Опубликовано: 25 Апреля 2021

На связи с PolitRussia Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня».

 

- Россия и Белоруссия: как решается вопрос с интеграцией и решается ли?
- Если бы заговорщикам удалось реализовать свой план?
- Почему над Федутой и Зенковичем не стоит иронизировать?
- Кто отдал приказ о ликвидации?
- Почему спецслужбы до сих пор используют методы физического устранения?

 

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