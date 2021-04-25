На связи с PolitRussia Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня».

- Россия и Белоруссия: как решается вопрос с интеграцией и решается ли?

- Если бы заговорщикам удалось реализовать свой план?

- Почему над Федутой и Зенковичем не стоит иронизировать?

- Кто отдал приказ о ликвидации?

- Почему спецслужбы до сих пор используют методы физического устранения?

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