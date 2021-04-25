В Белом доме, похоже, не осознают тех происходящих в мире тектонических перемен и по привычке продолжают верить в свою абсолютную исключительность. Так, недавно Байдену предложили, пока не поздно, пообщаться с Генри Киссинджером, продолжающим утверждать, что союз Китая и России для Вашингтона страшный сон. Однако находящийся на своем посту уже три месяца Джозеф продолжает быть на своей волне и готовится ко второму сроку, едва заступив на первый.

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