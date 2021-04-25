На территории мемориального комплекса Хатынь есть кладбище деревень, посвященное всем белорусским сёлам, которые вместе с жителями сожгли каратели. Всего их 185, 186-я сама Хатынь, которая и стала символом жестокости фашистов, политикой террора. Так они боролись с движением сопротивления, которое с самого начала оккупации действовало на территории Белоруссии. 22 марта 1943 года советские партизаны напали на немецкую автоколонну, проезжавшую неподалеку от Хатыни.

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