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Время в 21:00. Воскресный выпуск 25.04.2021

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Время в 21:00 25.04.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (25 Апреля 2021)

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Опубликовано: 25 Апреля 2021

На территории мемориального комплекса Хатынь есть кладбище деревень, посвященное всем белорусским сёлам, которые вместе с жителями сожгли каратели. Всего их 185, 186-я сама Хатынь, которая и стала символом жестокости фашистов, политикой террора. Так они боролись с движением сопротивления, которое с самого начала оккупации действовало на территории Белоруссии. 22 марта 1943 года советские партизаны напали на немецкую автоколонну, проезжавшую неподалеку от Хатыни.

 

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