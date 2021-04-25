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Итоги недели с Ирадой Зейналовой 25.04.2021

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Итоги недели с Ирадой Зейналовой 25.04.2021
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Итоги недели с Ирадой Зейналовой (25 Апреля 2021)

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Итоги недели с Ирадой Зейналовой
Итоги недели с Ирадой Зейналовой
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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Ведущие: Ирада Зейналова

Авторы программы в новом сезоне попытаются разобраться, кто стоит за теми или иными событиями и почему. Ведь нет идеального и ужасного, нет белого и черного. Это лишь угол зрения, который нам предлагают и нельзя идти у него на поводу. Жить проще, когда понимаешь, как и что происходит.

 

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