Авторы программы в новом сезоне попытаются разобраться, кто стоит за теми или иными событиями и почему. Ведь нет идеального и ужасного, нет белого и черного. Это лишь угол зрения, который нам предлагают и нельзя идти у него на поводу. Жить проще, когда понимаешь, как и что происходит.

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