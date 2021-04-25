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Вести недели 25.04.2021

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Вести недели с Дмитрием Киселевым 25.04.2021
25.04.2021 18.04.2021 11.04.2021 04.04.2021 28.03.2021 21.03.2021 14.03.2021 07.03.2021 28.02.2021 21.02.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (25 Апреля 2021)

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Вести недели
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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Доступность вакцины от коронавируса. Зачем Чехия рушит отношения с Россией? Джо Байден признал геноцид армян в 1915 году. Учения близ берегов Крыма. Как Запад хотел устроить госпереворот в Белоруссии? Что планирует делать Владимир Зеленский? Юбилей Владимира Жириновского. Как живут на Таймыре? Подвиг Братьев Газдановых.

 

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