Как прошла онлайн встреча Путина и Байдена? И когда будет личная встреча? Как проходил визит Лукашенко в Москву? Как проходило послание президента?

Путин и Байден все-таки встретились онлайн, что за неполадки? Так когда личная встреча и какие сигналы должны наконец услышать? Лукашенко, которого собирались убить, приехал в Москву. Единственный комментарий главы ФСБ. Как защититься от агрессии? Послание президента, другая сторона. Расскажем детали, которые больше никто не покажет.

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