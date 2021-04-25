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Москва. Кремль. Путин 25.04.2021

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Москва. Кремль. Путин 25.04.2021
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Москва. Кремль. Путин (25 Апреля 2021)

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Москва. Кремль. Путин
Москва. Кремль. Путин
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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как прошла онлайн встреча Путина и Байдена? И когда будет личная встреча? Как проходил визит Лукашенко в Москву? Как проходило послание президента?

Путин и Байден все-таки встретились онлайн, что за неполадки? Так когда личная встреча и какие сигналы должны наконец услышать? Лукашенко, которого собирались убить, приехал в Москву. Единственный комментарий главы ФСБ. Как защититься от агрессии? Послание президента, другая сторона. Расскажем детали, которые больше никто не покажет.

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