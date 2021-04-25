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Воскресный вечер с Соловьевым 25.04.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 25.04.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (25 Апреля 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Глава Китайского МИДа очень доходчиво объяснил американцам почему далеко не все хотят быть похожими на них. Вот что он сказал, Китай не признает, что какая-либо страна может разговаривать с другими с позиции силы. Демократия это не кока-кола, где США производит изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. На Китай навешивают ярлыки авторитарного и диктаторского режима, что само по себе является проявлением НЕдемократии.

 

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