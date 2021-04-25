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Политическая Россия. Власти России собрались платить налог в бюджет ЕС 25.04.2021

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Политическая Россия 25.04.2021. Власти России собрались платить налог в бюджет ЕС
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Политическая Россия - Власти России собрались платить налог в бюджет ЕС (25 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Евросоюз со следующего года собрался вводить трансграничный углеродный налог. Это означает, что экспортеры (в частности, Россия) должны будут заплатить сбор при ввозе своего товара - европейские предприятия уже его платят внутри ЕС.


Налог можно не платить, если предприятие, выбрасывающее парниковые газы, уже уплатило его внутри своей страны. О том, чтобы ввести углеродный налог, российские власти говорят уже давно - это решение могло бы принести в бюджет России сотни миллиардов рублей, которые затем можно потратить на экологию. 


Но политической воли властям не хватило - и возможно, уже в следующем году мы начнем платить европейцам. Или не начнем?

 

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