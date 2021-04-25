Лукашенко благодарен России за спасение, но дверь на Запад не закрывает. Ростислав Ищенко

Евросоюз со следующего года собрался вводить трансграничный углеродный налог. Это означает, что экспортеры (в частности, Россия) должны будут заплатить сбор при ввозе своего товара - европейские предприятия уже его платят внутри ЕС.



Налог можно не платить, если предприятие, выбрасывающее парниковые газы, уже уплатило его внутри своей страны. О том, чтобы ввести углеродный налог, российские власти говорят уже давно - это решение могло бы принести в бюджет России сотни миллиардов рублей, которые затем можно потратить на экологию.



Но политической воли властям не хватило - и возможно, уже в следующем году мы начнем платить европейцам. Или не начнем?

Смотрите онлайн Политическая Россия Власти России собрались платить налог в бюджет ЕС (25 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.