Политическая Россия - Власти России собрались платить налог в бюджет ЕС (25 Апреля 2021)
Опубликовано: 25 Апреля 2021
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Евросоюз со следующего года собрался вводить трансграничный углеродный налог. Это означает, что экспортеры (в частности, Россия) должны будут заплатить сбор при ввозе своего товара - европейские предприятия уже его платят внутри ЕС.
Налог можно не платить, если предприятие, выбрасывающее парниковые газы, уже уплатило его внутри своей страны. О том, чтобы ввести углеродный налог, российские власти говорят уже давно - это решение могло бы принести в бюджет России сотни миллиардов рублей, которые затем можно потратить на экологию.
Но политической воли властям не хватило - и возможно, уже в следующем году мы начнем платить европейцам. Или не начнем?
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