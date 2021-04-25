Соловьёв LIVE - "Все, что сейчас происходит - сплошная провокация": провальный протест и "голодовка" Навального (25 Апреля 2021)
Опубликовано: 25 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
"Преднамеренное разрушение страны!" Багдасаров об оппозиции и подрывной работе западных спецслужб
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О фейковых голодовках Навального, Волкова и Соболь. Почему повалились протесты?
*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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