"Преднамеренное разрушение страны!" Багдасаров об оппозиции и подрывной работе западных спецслужб

О фейковых голодовках Навального, Волкова и Соболь. Почему повалились протесты?

*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE "Все, что сейчас происходит - сплошная провокация": провальный протест и "голодовка" Навального (25 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.