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Соловьёв LIVE. "Все, что сейчас происходит - сплошная провокация": провальный протест и "голодовка" Навального 25.04.2021

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Соловьёв LIVE 25.04.2021. "Все, что сейчас происходит - сплошная провокация": провальный протест и "голодовка" Навального
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Соловьёв LIVE - "Все, что сейчас происходит - сплошная провокация": провальный протест и "голодовка" Навального (25 Апреля 2021)

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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

О фейковых голодовках Навального, Волкова и Соболь. Почему повалились протесты?

*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

 

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