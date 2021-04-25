Лукашенко благодарен России за спасение, но дверь на Запад не закрывает. Ростислав Ищенко

Заявление бывшего президента Грузии в эфире одного из украинских телеканалов вызвало широкую дискуссию на Украине. По словам Саакашвили, если состоится война России против Украины, то «Киеву останется только расслабиться и получать удовольствие». Бывший президент Грузии заявил, что в 2008 году Запад обещал ему военную помощь в противостоянии с Россией, однако никакой реальной военной помощи Тбилиси не дождался.

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