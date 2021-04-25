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Политическая Россия. Саакашвили предсказал Украине крах: "Запад вас не спасет от русского оружия и Путина" 25.04.2021

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Политическая Россия 25.04.2021. Саакашвили предсказал Украине крах: "Запад вас не спасет от русского оружия и Путина"
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Политическая Россия - Саакашвили предсказал Украине крах: "Запад вас не спасет от русского оружия и Путина" (25 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Заявление бывшего президента Грузии в эфире одного из украинских телеканалов вызвало широкую дискуссию на Украине. По словам Саакашвили, если состоится война России против Украины, то «Киеву останется только расслабиться и получать удовольствие». Бывший президент Грузии заявил, что в 2008 году Запад обещал ему военную помощь в противостоянии с Россией, однако никакой реальной военной помощи Тбилиси не дождался.

 

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