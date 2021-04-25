Давайте вспомним, когда Россия начинала действовать, когда соперник будто бы уже перешел красную черту, в 2008 это была Южная Осетия с выходом на территории Грузии, в 2014 Крымская весна, а также нынешний срыв попытки госпереворота в Белоруссии, в том числе силами ФСБ. Все три раза, когда речь шла о недружественных действиях в приграничных странах, создававших опасные ситуации либо для российских граждан, либо для нацбезопасности страны.

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