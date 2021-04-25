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Нидерланды стремительно ворвались в антироссийскую кампанию против «Спутника V», найдя «нарушения» в действиях отечественных пиарщиков. По мнению светлоликих европейцев, наличие страницы в Twitter, где ежедневно появляются позитивные новости о нашей вакцине – это реклама, нарушающая местное законодательство. Чем именно нарушающая? Тем, что под её воздействием всё больше голландцев хотят привиться нормальной российской вакциной, а не опасными и малоэффективными западными.

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