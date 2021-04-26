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Утренний разворот. Маша Майерс и Алексей Нарышкин 26.04.2021

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Утренний разворот 26.04.2021. Маша Майерс и Алексей Нарышкин
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Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин (26 Апреля 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Яшар Ниязбаев, главный редактор «МК» в Турции

- Ондра Соукуп, чешский журналист, редактор газеты «Господаржске Новины».

 

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