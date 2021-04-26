Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Яшар Ниязбаев, главный редактор «МК» в Турции
- Ондра Соукуп, чешский журналист, редактор газеты «Господаржске Новины».
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