В России по указу Владимира Путина создается список недружественных стран. Государства, включенные в этот перечень, не смогут нанимать россиян для работы в своих дипломатических и консульских миссиях. Сейчас в нем точно присутствуют США, сообщили в российском МИДе. В тоже время в Кремле заявляют, что встреча президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может состояться уже в июне. Предложены даже даты, но какие именно, там пока не уточнили. В Белом доме ранее предложили провести встречу в третьей стране.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Ситуация серьезная»: Россия включила США в список «недружественных» стран. Чем ответит Байден (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.