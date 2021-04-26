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Дождь. «Ситуация серьезная»: Россия включила США в список «недружественных» стран. Чем ответит Байден 26.04.2021

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Телеканал Дождь 26.04.2021. «Ситуация серьезная»: Россия включила США в список «недружественных» стран. Чем ответит Байден
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Телеканал Дождь - «Ситуация серьезная»: Россия включила США в список «недружественных» стран. Чем ответит Байден (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

В России по указу Владимира Путина создается список недружественных стран. Государства, включенные в этот перечень, не смогут нанимать россиян для работы в своих дипломатических и консульских миссиях. Сейчас в нем точно присутствуют США, сообщили в российском МИДе. В тоже время в Кремле заявляют, что встреча президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может состояться уже в июне. Предложены даже даты, но какие именно, там пока не уточнили. В Белом доме ранее предложили провести встречу в третьей стране.

 

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