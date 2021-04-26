Чехия выслала 18 россиян из-за взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. 22 апреля МИД Чехии объявил о дальнейшем сокращении дипмиссий — в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника.

Все это произошло после того, как полиция Чехии объявила в розыск двух человек в связи с совершением серьезного преступления. На фотографиях, приложенных к сообщению, без труда можно узнать «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» — россиян, обвиняемых властями Великобритании в отравлении Скрипалей боевым нервно-паралитическим ядом «Новичок» в 2018 году.

Теперь их заподозрили в организации взрывов на чешских военных складах, где хранилось оружие предназначавшееся для поставок на территорию Украины. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что у контрразведки нет доказательств, что российские агенты находились во Врбетице во время взрывов. Что это значит? Неужели в Праге пошли на попятную?

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