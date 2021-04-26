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Николай Стариков. Откат Земана. Ликвидация Белоруссии и Путин о климате 26.04.2021

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Николай Стариков 26.04.2021. Откат Земана. Ликвидация Белоруссии и Путин о климате
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Николай Стариков - Откат Земана. Ликвидация Белоруссии и Путин о климате (26 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

- О скандале с Чехией и уходе классической дипломатии
- Сколько стоило покушение на Лукашенко 
- О речи Путина на саммите по вопросам климата
- Что советует прочитать Николай Стариков 
- Знал ли Сталин английский язык 
- Что не проговорил Путин в послании Федеральному Собранию
- О длинных майских выходных
- О предвыборной кампании Социалистической партии «Справедливая Россия - За Правду» 
- Нужен ли памятник Примирению в Севастополе 
- Как национализировать природные ресурсы 
- Почему Центральный банк повышает ключевую ставку 
- О паспортизации соотечественников за рубежом 
- Зачем Байден признал геноцид армян 
- Почему Россия и Китай не создают военный блок
- Об отношениях России и Прибалтики
- О социалистическом интернационале сегодня 
- Почему молодежь всегда смотрит на Запад
- Признаёт ли Лукашенко Крым частью России 
- Зачем в 1939 году в СССР включили территории Белостокской области и Перемышля 
- Будет ли Путин встречаться с Зеленским 
- Нужно ли возвращать Красный флаг 
- О членах Социалистической партии «Справедливая Россия - За Правду»
- Нужно ли возрождать советское образование 
- О необходимости государственного контроля за ценами.

 

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Комментариев: 1
Боб
26 Апреля 2021, 12:26
Коля, давай немного о внутрироссийских проблемах. Ты же вроде бы на выборы собрался. Хрен с ними, с англо-саксами, они-то как раз неплохо живут.
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