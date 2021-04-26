"Преднамеренное разрушение страны!" Багдасаров об оппозиции и подрывной работе западных спецслужб

"Все, что сейчас происходит - сплошная провокация": провальный протест и "голодовка" Навального

Леонид Слуцкий - глава комитета Госдумы по Международным делам.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE "Марионетки в руках США": вся правда о дипломатической войне России и Запада (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.