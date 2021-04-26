Лукашенко благодарен России за спасение, но дверь на Запад не закрывает. Ростислав Ищенко

Саакашвили предсказал Украине крах: "Запад вас не спасет от русского оружия и Путина"

- О готовности Москвы принять Зеленского

- Кого можно выделить среди глав постсоветских государств?

- Что или кто мотивирует Чехию разрывать отношения с Россией?

- Почему чешский скандал не стоит связывать с поставкой оружия на Украину?

- При чём тут Петров и Боширов?

Смотрите онлайн Политическая Россия Ростислав Ищенко. Кто из шакалов опять упустил возможность промолчать? (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.