«Российский след» во Врбетице: чем закончится дипломатический конфликт России и Чехии

Мосгорсуд попросили приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры об их признании экстремистской организацией. Об этом адвокаты сообщили Дождю. В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что суд не выносил решения о приостановке деятельности.



16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят «создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“». Материалы иска засекретили из-за якобы содержащейся в них государственной тайны.



Белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео, на котором задержанные по делу о подготовке военного переворота и покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко признают свою вину. В той же программе «Антифейк» показан фрагмент осенней встречи Лукашенко с оппозиционерами, где арестованный Сергей Тихановский говорит, что после Лукашенко «будут вопросы» к его сыну.



*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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