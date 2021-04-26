НАШ - Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска" (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.45 ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших подій дня.
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Аліксійчук Олександр, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Лукашев Олександр, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Лосовський Євген, адвокат, юрист
– Добродомов Дмитро, народний депутат України VIII скл.
17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Шуляк Олена, народний депутат, фракція "Слуга народу"
Обговорювані теми:
– 35 років з дня аварії на ЧАЕС
– Зеленський хоче змінити Мінські угоди
– Розширення нормандського формату
– Гладковський прибув до України
– Пандемія ковіду в Україні: локдаун, ковідний фонд та вакцинація.
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