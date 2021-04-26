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НАШ. Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска" 26.04.2021

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НАШ 26.04.2021. Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска"
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НАШ - Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска" (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших подій дня.

 

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Аліксійчук Олександр,  народний депутат України, фракція  "Слуга народу"
– Лукашев Олександр, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя" 
– Лосовський Євген, адвокат, юрист  
– Добродомов Дмитро, народний депутат України  VIII скл.

 

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Шуляк Олена,  народний депутат, фракція "Слуга народу"

 

Обговорювані теми:
– 35 років з дня аварії на ЧАЕС
– Зеленський хоче змінити Мінські угоди
– Розширення нормандського формату
– Гладковський прибув до України 
– Пандемія ковіду в Україні: локдаун, ковідний фонд та вакцинація.

 

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