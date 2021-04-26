Пятница. Вечер. Переговоры по Донбассу - шаг к миру или красные линии

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1

Аналітичний огляд найважливіших подій дня.

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Аліксійчук Олександр, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Лукашев Олександр, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Лосовський Євген, адвокат, юрист

– Добродомов Дмитро, народний депутат України VIII скл.

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3

– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Шуляк Олена, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Обговорювані теми:

– 35 років з дня аварії на ЧАЕС

– Зеленський хоче змінити Мінські угоди

– Розширення нормандського формату

– Гладковський прибув до України

– Пандемія ковіду в Україні: локдаун, ковідний фонд та вакцинація.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска" (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.