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Дмитрий Гордон. Сексуальные комплексы Соловьева и агрессор Гордон: что одежда говорит о характере 26.04.2021

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Дмитрий Гордон 26.04.2021. Сексуальные комплексы Соловьева и агрессор Гордон: что одежда говорит о характере
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Дмитрий Гордон - Сексуальные комплексы Соловьева и агрессор Гордон: что одежда говорит о характере (26 Апреля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Стилист-имиджмейкер Нина Русса в программе Надин Дробиной "Стиль против" составила психологические портреты Гордона и Соловьева по стилю их одежды.

 

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