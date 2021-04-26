Дмитрий Гордон - Сексуальные комплексы Соловьева и агрессор Гордон: что одежда говорит о характере (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Стилист-имиджмейкер Нина Русса в программе Надин Дробиной "Стиль против" составила психологические портреты Гордона и Соловьева по стилю их одежды.
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