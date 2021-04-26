Политическая Россия - "small dick energy": Посольство России затроллило прибалтов (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
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Безжалостным троллингом отреагировало посольство России в Минске на заявление незалежных прибалтов о присоединении к дипломатической войне Чехии против России. Чтобы указать постсоветским Латвии, Эстонии и Литве их геополитическое место, отечественные тролли из ведомства Лаврова использовали английскую идиому «small dick energy», имеющую весьма обидный смысл.
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