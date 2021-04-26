Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. "small dick energy": Посольство России затроллило прибалтов 26.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 26.04.2021. "small dick energy": Посольство России затроллило прибалтов
26.04.2021 26.04.2021 25.04.2021 25.04.2021 25.04.2021 25.04.2021 24.04.2021 24.04.2021 24.04.2021 23.04.2021
Еще

Политическая Россия - "small dick energy": Посольство России затроллило прибалтов (26 Апреля 2021)

25 просмотров
2
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 26 Апреля 2021

Безжалостным троллингом отреагировало посольство России в Минске на заявление незалежных прибалтов о присоединении к дипломатической войне Чехии против России. Чтобы указать постсоветским Латвии, Эстонии и Литве их геополитическое место, отечественные тролли из ведомства Лаврова использовали английскую идиому «small dick energy», имеющую весьма обидный смысл.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия "small dick energy": Посольство России затроллило прибалтов (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу