Марафон. Поедет ли Зеленский в гости к Путину

Пятница. Вечер. Переговоры по Донбассу - шаг к миру или красные линии

Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска"

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Юрій Бойко, співголова політичної фракції "Опозиційної платформи - За життя"

– Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Олексій Устенко, народний депутат, фракція «Слуга народу»

– Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ" , народний депутат України VII- VIII скл.

– Микола Давидюк, політолог

– Василь Німченко, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Годовщина аварии на ЧАЭС. Переговоры Путина и Байдена. Торговля твэлами с РФ (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.