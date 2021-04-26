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НАШ. Важливе. Годовщина аварии на ЧАЭС. Переговоры Путина и Байдена. Торговля твэлами с РФ 26.04.2021

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НАШ 26.04.2021. Важливе. Годовщина аварии на ЧАЭС. Переговоры Путина и Байдена. Торговля твэлами с РФ
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НАШ - Важливе. Годовщина аварии на ЧАЭС. Переговоры Путина и Байдена. Торговля твэлами с РФ (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Юрій Бойко, співголова політичної фракції "Опозиційної платформи - За життя"
– Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Олексій Устенко, народний депутат, фракція «Слуга народу»
– Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ" , народний депутат України VII- VIII скл. 
– Микола Давидюк, політолог 
– Василь Німченко, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

 

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