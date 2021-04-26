Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. Жесткая экономия на продуктах и одежде: вам хватает денег 26.04.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 26.04.2021. Жесткая экономия на продуктах и одежде: вам хватает денег
26.04.2021 23.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021
Еще

Царьград. Главное - Жесткая экономия на продуктах и одежде: вам хватает денег (26 Апреля 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 26 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Обвал доходов, потеря работы и стремительный рост цен вынуждают семьи экономить на продуктах и одежде. Вам хватает денег? Вы живете от зарплаты до зарплаты? Или приходится дополнительно занимать? Вы считаете себя материально обеспеченным человеком?

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное Жесткая экономия на продуктах и одежде: вам хватает денег (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу