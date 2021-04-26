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Царьград. Главное. Государство уничтожит «газовый» криминал в России: кто заплатит за последнюю милю 22.04.2021

Обвал доходов, потеря работы и стремительный рост цен вынуждают семьи экономить на продуктах и одежде. Вам хватает денег? Вы живете от зарплаты до зарплаты? Или приходится дополнительно занимать? Вы считаете себя материально обеспеченным человеком?

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