Царьград. Главное - Жесткая экономия на продуктах и одежде: вам хватает денег (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Обвал доходов, потеря работы и стремительный рост цен вынуждают семьи экономить на продуктах и одежде. Вам хватает денег? Вы живете от зарплаты до зарплаты? Или приходится дополнительно занимать? Вы считаете себя материально обеспеченным человеком?
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