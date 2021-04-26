А король-то голый, украинские политики устроили Зеленскому виртуальный стриптиз. Ждали сто лет, исторические признание Байденом геноцида армян. Ковид-апокалипсис в Индии, страна бьет один страшный рекорд за другим, как справляются люди? Дымовая завеса, в Швеции не верят в отвод российских войск. Заговорщики признались, всплыли новые подробности подготовки переворота в РБ, кто же за ними стоит?

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