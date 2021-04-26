Пойдёт ли Прага до конца в дипломатическом скандале с Россией? Как Чехия начала оправдывать свой антироссийский демарш происками иностранных разведок? Какую роль в этом конфликте играют Штаты? Милош Земан, как известно, на выходных вышел в эфир с экстренным обращением и заявил, что никаких прямых доказательств происков Петрова и Баширова в истории 2014 года нет.

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