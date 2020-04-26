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Специальный репортаж. Их последний и решительный бой 26.04.2021

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Специальный репортаж 26.04.2021. Их последний и решительный бой
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Специальный репортаж - Их последний и решительный бой (26 Апреля 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Практически сразу после инаугурации он вместе с Владимиром Путиным продлил действие договора СНВ-3, через несколько дней назвал Путина киллером, потом позвонил ему и предложил встретиться и обсудить проблемные вопросы во взаимоотношениях США и России. Сразу вслед за этим одобрил принятие нового санкционного пакета против нашей страны и высылку десяти Российских дипломатов.

 

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