Практически сразу после инаугурации он вместе с Владимиром Путиным продлил действие договора СНВ-3, через несколько дней назвал Путина киллером, потом позвонил ему и предложил встретиться и обсудить проблемные вопросы во взаимоотношениях США и России. Сразу вслед за этим одобрил принятие нового санкционного пакета против нашей страны и высылку десяти Российских дипломатов.

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