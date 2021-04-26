Гости ток-шоу:

Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины

Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII созывов

Олеся Медведева, журналист

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва

Андрей Лесик, председатель политической партии ОПЗЖ в г.. Харьков

Олег Мусий, народный депутат VIII созыва

Темы программы:

- Газ по 8? Сколько украинском придется платить следующему отопительному сезону?

- Почему власть не отпускает историю с закрытыми телеканалами?

- Имеет власть план Донбасса и поедет Зеленский на встречу с Путиным?

- СНБО не будет расследовать продажу сериала "Папик".

- Степанов сменил куртку за 200 000 на плащ за 100 000, пока Украина собирается брать новый кредит на вакцину

- Когда начнется массовая вакцинация?

- Годовщина Чернобыльской трагедии.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "19". Газ по 8? Блокировка каналов. Массовая вакцинация (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.