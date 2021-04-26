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Перший Незалежний. Ток-шоу "19". Газ по 8? Блокировка каналов. Массовая вакцинация 26.04.2021

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Перший Незалежний 26.04.2021. Ток-шоу "19". Газ по 8? Блокировка каналов. Массовая вакцинация
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Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Газ по 8? Блокировка каналов. Массовая вакцинация (26 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Гости ток-шоу:
Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины
Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII созывов
Олеся Медведева, журналист
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий
Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва
Андрей Лесик, председатель политической партии ОПЗЖ в г.. Харьков
Олег Мусий, народный депутат VIII созыва

 

Темы программы: 
- Газ по 8? Сколько украинском придется платить следующему отопительному сезону?
- Почему власть не отпускает историю с закрытыми телеканалами?
- Имеет власть план Донбасса и поедет Зеленский на встречу с Путиным?
- СНБО не будет расследовать продажу сериала "Папик". 
- Степанов сменил куртку за 200 000 на плащ за 100 000, пока Украина собирается брать новый кредит на вакцину 
- Когда начнется массовая вакцинация?
- Годовщина Чернобыльской трагедии.

 

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