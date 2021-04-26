В сериале «Чернобыль» был эпизод с водолазами, которые открывают вентили, чтобы предотвратить взрыв и распространение радиации через воду — это один из важнейших моментов сериала и реальной операции, от которого зависело, распространится ли радиация на большую часть континента, и будет ли Европа обитаемой.

Нам удалось найти Алексея Ананенко — на момент аварии ему было 26, он работал старшим инженером-механиком 3-го и 4-го блоков ЧАЭС. В начале мая 1986 года вместе с Борисом Барановым и Валерием Беспаловым он ходил под разрушенный реактор, где они открывали слив воды из бассейна. После этого Ананенко еще долгое время работал в Госкоматоме Украины, а два года назад его сбила машина на пешеходном переходе, он был в коме почти месяц, и долго восстанавливался после этой трагедии.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Интервью с чернобыльским «водолазом», который спустился под реактор, спас мир и получил 80 рублей (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.