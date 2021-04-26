Константин Сёмин - Дудя проверяют. Байден готов. Марвелы-кочевники. Галопом по Европам (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- Экономика восстанавливается все быстрее. Так видится из Центробанка;
- Япония может присоединиться к сообществу разведок “Пять пар глаз”;
- Новый министр обороны Австралии Даттон заявил о вероятности войны с Китаем из-за Тайваня в ближайшее время;
- От взрыва кислорода в иракской больнице Ибн Хатиб погибли 84 человека, 110 ранены;
- Несмотря на рост заболеваний в Германии, государственные и муниципальные клиники продолжают увольнять врачей;
- Зеленский считает, что встреча с Путиным состоится;
- Советник Путина и зять Ельцина Юмашев высказался по Белоруссии в интервью Форбс;
- Минкульт вернул народную артистку СССР Доронину к руководству МХАТом имени Горького;
- Зюганов единогласно переизбран председателем КПРФ;
- Доверие граждан к выборам существенно выросло, убеждена председатель ЦИК Памфилова;
- Военные расходы во всем мире растут. Уже почти 2 триллиона в год;
- Дудя проверят на предмет пропаганды наркотиков;
- Главного Оскара опять получил фильм о кризисе капитализма.
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