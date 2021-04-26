В этом выпуске:

- Экономика восстанавливается все быстрее. Так видится из Центробанка;

- Япония может присоединиться к сообществу разведок “Пять пар глаз”;

- Новый министр обороны Австралии Даттон заявил о вероятности войны с Китаем из-за Тайваня в ближайшее время;

- От взрыва кислорода в иракской больнице Ибн Хатиб погибли 84 человека, 110 ранены;

- Несмотря на рост заболеваний в Германии, государственные и муниципальные клиники продолжают увольнять врачей;

- Зеленский считает, что встреча с Путиным состоится;

- Советник Путина и зять Ельцина Юмашев высказался по Белоруссии в интервью Форбс;

- Минкульт вернул народную артистку СССР Доронину к руководству МХАТом имени Горького;

- Зюганов единогласно переизбран председателем КПРФ;

- Доверие граждан к выборам существенно выросло, убеждена председатель ЦИК Памфилова;

- Военные расходы во всем мире растут. Уже почти 2 триллиона в год;

- Дудя проверят на предмет пропаганды наркотиков;

- Главного Оскара опять получил фильм о кризисе капитализма.

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