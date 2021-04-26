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Деятельность штабов Алексея Навального приостановили из-за того, что их сотрудники «продолжают противоправную деятельность». Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Примером противоправной деятельности в прокуратуре назвали организацию митингов 21 апреля за освобождение Алексея Навального.



В ведомстве сообщили, что продолжение деятельности штабов может расцениваться как нарушение статьи 20.28 административного кодекса. По ней руководителям и участникам штабов Навального в случае продолжения деятельности будут грозить штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

Писателя Дмитрия Быкова вызвали в отдел полиции Раменки, на него составят протокол из-за участия в митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

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