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Дождь. На Илью Соболева подали в суд. Задержания после митинга продолжаются 26.04.2021

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Телеканал Дождь 26.04.2021. На Илью Соболева подали в суд. Задержания после митинга продолжаются
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Телеканал Дождь - На Илью Соболева подали в суд. Задержания после митинга продолжаются (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Деятельность штабов Алексея Навального приостановили из-за того, что их сотрудники «продолжают противоправную деятельность». Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
Примером противоправной деятельности в прокуратуре назвали организацию митингов 21 апреля за освобождение Алексея Навального.


В ведомстве сообщили, что продолжение деятельности штабов может расцениваться как нарушение статьи 20.28 административного кодекса. По ней руководителям и участникам штабов Навального в случае продолжения деятельности будут грозить штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

 

Писателя Дмитрия Быкова вызвали в отдел полиции Раменки, на него составят протокол из-за участия в митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

 

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