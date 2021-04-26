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Вечер с Владимиром Соловьевым 26.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 26.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (26 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Вечер с Владимиром Соловьевым» - политическая передача на телеканале "Россия 1", выходящая исключительно в вечернее время по будням.

В студии программы обсуждаются самые яркие политические события нашей страны и всего мира, произошедшие накануне. Политологи, востоковеды и другие эксперты в различных областях дадут свою оценку и попробуют предугадать последствия принятых решений. Обсуждения происходят в кругу как российских экспертов, так и экспертов других стран. Периодически Владимир Соловьев приглашает на тет-а-тет разговор политиков высшего эшелона власти, известных врачей и других личностей, которые непосредственно влияют на жизнь граждан.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Ой
26 Апреля 2021, 21:21
Ой, опять недоумок игорь появился. Удивительное позорище
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