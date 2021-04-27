Соловьёв LIVE - Экстремисты Навального. Полураспад Чехии. Хотят ли русские войны? Стена Сосновского (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
"Все, что сейчас происходит - сплошная провокация": провальный протест и "голодовка" Навального
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В эфире — «Стена Сосновского»!
- Экстремисты Навального
- Полураспад Чехии
- Иуды на вынос
- Хотят ли русские войны?
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