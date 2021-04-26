Политическая Россия - Шойгу призвал чистить ружья: "Запад начал самые масштабные военные учения в восточной Европе" (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
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Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе приказал Вооруженным силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений НАТО DEFENDER-Europe 21.
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