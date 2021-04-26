НАШ - Ток-шоу "Межа". Годовщина аварии на ЧАЭС. Что нас ждет дальше (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска"
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В ефірі телеканалу НАШ - ток-шоу "МЕЖА" з Володимиром Полуевим і Ганною Степанець.
Гости студии:
— Денис Маслов, народний депутат України, "Слуга народу"
– Галина Янченко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Валентин Землянський, аналітик експертного уряду
– Надія Савченко, народний депутат України VIII скл.
– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007 рр)
– Олександр Охріменко, економічний експерт, президент Українського аналитического центру.
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