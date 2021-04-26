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НАШ. Ток-шоу "Межа". Годовщина аварии на ЧАЭС. Что нас ждет дальше 26.04.2021

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НАШ 26.04.2021. Ток-шоу "Межа". Годовщина аварии на ЧАЭС. Что нас ждет дальше
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НАШ - Ток-шоу "Межа". Годовщина аварии на ЧАЭС. Что нас ждет дальше (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ - ток-шоу "МЕЖА" з Володимиром Полуевим і Ганною Степанець.

Гости студии:
— Денис Маслов, народний депутат України, "Слуга народу"
– Галина Янченко, народний депутат України, фракція "Слуга народу" 
– Валентин Землянський, аналітик експертного уряду 
– Надія Савченко, народний депутат України VIII скл.
– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007 рр) 
– Олександр Охріменко, економічний експерт, президент Українського аналитического центру.

 

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