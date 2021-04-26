Марафон. Поедет ли Зеленский в гости к Путину

Пятница. Вечер. Переговоры по Донбассу - шаг к миру или красные линии

Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска"

Важливе. Годовщина аварии на ЧАЭС. Переговоры Путина и Байдена. Торговля твэлами с РФ

В ефірі телеканалу НАШ - ток-шоу "МЕЖА" з Володимиром Полуевим і Ганною Степанець.

Гости студии:

— Денис Маслов, народний депутат України, "Слуга народу"

– Галина Янченко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Валентин Землянський, аналітик експертного уряду

– Надія Савченко, народний депутат України VIII скл.

– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007 рр)

– Олександр Охріменко, економічний експерт, президент Українського аналитического центру.

Смотрите онлайн НАШ Ток-шоу "Межа". Годовщина аварии на ЧАЭС. Что нас ждет дальше (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.