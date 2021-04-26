Видео - 60 минут. Песков прокомментировал заявление Земана по взрывам в Врбетице (26 Апреля 2021)
Опубликовано: 26 Апреля 2021
Еще
Прага нанесла чрезвычайный вред отношениям с Россией, выдвинув бездоказательные обвинения в якобы имевшей место причастности спецслужб РФ к событиям в Чехии в 2014 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Смотрите онлайн Видео 60 минут. Песков прокомментировал заявление Земана по взрывам в Врбетице (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.