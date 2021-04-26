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60 минут. Песков прокомментировал заявление Земана по взрывам в Врбетице 26.04.2021

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Видео 26.04.2021. 60 минут. Песков прокомментировал заявление Земана по взрывам в Врбетице
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Видео - 60 минут. Песков прокомментировал заявление Земана по взрывам в Врбетице (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Прага нанесла чрезвычайный вред отношениям с Россией, выдвинув бездоказательные обвинения в якобы имевшей место причастности спецслужб РФ к событиям в Чехии в 2014 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 

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