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Прага нанесла чрезвычайный вред отношениям с Россией, выдвинув бездоказательные обвинения в якобы имевшей место причастности спецслужб РФ к событиям в Чехии в 2014 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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