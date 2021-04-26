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60 минут. Песков: у спецслужб есть доказательства попытки переворота в РБ 26.04.2021

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Видео 26.04.2021. 60 минут. Песков: у спецслужб есть доказательства попытки переворота в РБ
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Видео - 60 минут. Песков: у спецслужб есть доказательства попытки переворота в РБ (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Спецслужбы Белоруссии и России располагают доказательствами попытки переворота в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы двух стран в сотрудничестве друг с другом провели операцию по пресечению преступных планов свержения законной власти в Белоруссии. "Кроме того, они (спецслужбы) также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора", – сказал Песков.

 

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