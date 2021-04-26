Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Киевские пропагандисты о "коварстве" Москвы 26.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 26.04.2021. 60 минут. Киевские пропагандисты о "коварстве" Москвы
26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021
Еще

Видео - 60 минут. Киевские пропагандисты о "коварстве" Москвы (26 Апреля 2021)

7 просмотров
2
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 26 Апреля 2021

Украинские журналисты озвучивают конспирологические бредни и тут же сами пугаются. В богатом, но не слишком здоровом воображении киевских пропагандистов Россия готовит все новые провокации, например, коварно пригласив президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Москву.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Киевские пропагандисты о "коварстве" Москвы (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу