Украинские журналисты озвучивают конспирологические бредни и тут же сами пугаются. В богатом, но не слишком здоровом воображении киевских пропагандистов Россия готовит все новые провокации, например, коварно пригласив президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Москву.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Киевские пропагандисты о "коварстве" Москвы (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.