60 минут. Песков: у спецслужб есть доказательства попытки переворота в РБ

Мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, которое поддерживает не менее 90% населения страны, возможно. Но вера в миротворчество властей утрачена, заявил в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады Украины, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

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