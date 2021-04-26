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60 минут. Депутат Рады: прилет в Москву был бы разумным шагом со стороны Зеленского 26.04.2021

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Видео 26.04.2021. 60 минут. Депутат Рады: прилет в Москву был бы разумным шагом со стороны Зеленского
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Видео - 60 минут. Депутат Рады: прилет в Москву был бы разумным шагом со стороны Зеленского (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, которое поддерживает не менее 90% населения страны, возможно. Но вера в миротворчество властей утрачена, заявил в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады Украины, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

 

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