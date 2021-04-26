60 минут. Депутат Рады: прилет в Москву был бы разумным шагом со стороны Зеленского

Задержанные в Москве и Минске организаторы заговора против Александра Лукашенко начали давать признательные показания. Юрист Юрий Зенкевич, лидер оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" Григорий Костусев и политолог Александр Федута подтвердили на допросах, что готовили покушение на белорусского президента. Ликвидация Александра Лукашенко 9 мая во время парада рассматривалась заговорщиками в качестве одного из главных элементов сценария переворота. Среди других вариантов, как рассказал сам глава Белоруссии, был расстрел президентского кортежа или нападение на загородную резиденцию.

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