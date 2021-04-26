Отчет спецслужб Чехии не содержит доказательств причастности российских агентов к взрыву на военном складе в чешском Врбетице в 2014 году. Как заявил президент республики Милош Земан, самого взрывного устройства обнаружено не было, но это не означает непричастности к взрыву российских агентов, и Россия должна заплатить за этот возможный теракт. Комментируя это заявление г-на Земана, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что все эти заявления складываются в мозаику, которая показывает, что вся чешская антироссийская компания носит скоординированный и управляемый характер. "Чехия самостоятельно играть в такие игры не рискнула бы", – подчеркнул главред в эфире программы "60 минут".

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