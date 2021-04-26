60 минут. Депутат Рады: прилет в Москву был бы разумным шагом со стороны Зеленского

В Чехии разделились мнения по поводу взрыва на военном складе в Врбетице. Как рассказал в эфире программы "60 минут" корреспондент агентства Спутник в Чехии Владимир Франт, премьер Бабиш и вице-премьер Гамачек доказывают, что спецслужбам удалось разоблачить российскую резидентуру из ГРУ и СВР. Президент Земан в это время заявил о существовании и другой версии, которая не связана с Россией.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Президент и правительство Чехии не сошлись в оценке взрыва в Врбетице (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.