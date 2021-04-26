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60 минут. Александр Рар: бунтарство восточноевропейских членов ЕС требует усмирения 26.04.2021

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Видео 26.04.2021. 60 минут. Александр Рар: бунтарство восточноевропейских членов ЕС требует усмирения
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Видео - 60 минут. Александр Рар: бунтарство восточноевропейских членов ЕС требует усмирения (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Берлин дал понять восточноевропейским странам-членам Евросоюза, что по "чешскому делу" санкций со стороны ЕС в отношении России не будет, потому что никаких доказательств нет. Об этом в эфире программы "60 минут" заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

 

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