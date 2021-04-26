60 минут. Депутат Рады: прилет в Москву был бы разумным шагом со стороны Зеленского

60 минут. Президент и правительство Чехии не сошлись в оценке взрыва в Врбетице

Берлин дал понять восточноевропейским странам-членам Евросоюза, что по "чешскому делу" санкций со стороны ЕС в отношении России не будет, потому что никаких доказательств нет. Об этом в эфире программы "60 минут" заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

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