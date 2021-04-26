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60 минут. Президент Украины объявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Москве 26.04.2021

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Видео 26.04.2021. 60 минут. Президент Украины объявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Москве
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Видео - 60 минут. Президент Украины объявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Москве (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским президентом в любое время и в любом месте. Проработку условий для такой встречи он уже поручил своему руководству своего офиса, который должен обсудить детали с администрацией президента России. Президент Украины напомнил, что первоначально он предложил своему российскому коллеге встретиться на территории Донбасса, но теперь готов согласиться и на условия Владимира Путина, в том числе и по вопросам статуса русского языка.

 

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