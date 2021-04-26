Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским президентом в любое время и в любом месте. Проработку условий для такой встречи он уже поручил своему руководству своего офиса, который должен обсудить детали с администрацией президента России. Президент Украины напомнил, что первоначально он предложил своему российскому коллеге встретиться на территории Донбасса, но теперь готов согласиться и на условия Владимира Путина, в том числе и по вопросам статуса русского языка.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Президент Украины объявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Москве (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.