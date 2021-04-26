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60 минут. Депутат Рады: решение Зеленского о встрече с Путиным вызвало шок 26.04.2021

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Видео 26.04.2021. 60 минут. Депутат Рады: решение Зеленского о встрече с Путиным вызвало шок
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Видео - 60 минут. Депутат Рады: решение Зеленского о встрече с Путиным вызвало шок (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Несмотря на постоянные заявления украинских политиков, чиновников и экспертов о невозможности встречи с Владимиром Путиным, Зеленский объявил о своем решении принять приглашение российского президента. Как подчеркнул в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, хотелось, чтобы этот визит не вызвал истерики на Украине.

 

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