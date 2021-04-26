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60 минут. Президент Украины объявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Москве

Несмотря на постоянные заявления украинских политиков, чиновников и экспертов о невозможности встречи с Владимиром Путиным, Зеленский объявил о своем решении принять приглашение российского президента. Как подчеркнул в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, хотелось, чтобы этот визит не вызвал истерики на Украине.

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