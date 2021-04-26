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В МИД России ждут внятных разъяснений от Чехии, Болгарии и Украины о хранении в чешском селении Врбетица противопехотных мин, что запрещено соответствующей конвенцией и ставит под сомнение выполнение Прагой своих международных обязательств.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. МИД РФ ждет разъяснений о хранении в Врбетице противопехотных мин (26 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.