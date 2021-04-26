Президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии доказательств причастности России к взрыву на складе боеприпасов. Дипломатические отношения Москвы и Праги уже неделю находятся на грани. Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на складе оружия в 2014 году и обратилась с призывом ко всем странам Евросоюза высылать сотрудников российских дипмиссий.

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