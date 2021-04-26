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Время покажет. Чешская правда 26.04.2021

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Видео 26.04.2021. Время покажет. Чешская правда
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Видео - Время покажет. Чешская правда (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии доказательств причастности России к взрыву на складе боеприпасов. Дипломатические отношения Москвы и Праги уже неделю находятся на грани. Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на складе оружия в 2014 году и обратилась с призывом ко всем странам Евросоюза высылать сотрудников российских дипмиссий.

 

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